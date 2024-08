FIORENTINA FEMM, Le formazioni ufficiali di ACF-Napoli

NOTIZIE DI FV CHRISTENSEN, PROPOSTO ALLA SAMP CHE HA SCELTO RADU Tra le tante entrate e uscite è un ultimo giorno di mercato intenso per la Fiorentina che oltre agli acquisti di Gosens, Cataldi e Bove, sta cercando di piazzare alcuni esuberi. In prestito secco sono pronti a lasciare Firenze Alessandro Bianco, verso Monza, e Gino... Tra le tante entrate e uscite è un ultimo giorno di mercato intenso per la Fiorentina che oltre agli acquisti di Gosens, Cataldi e Bove, sta cercando di piazzare alcuni esuberi. In prestito secco sono pronti a lasciare Firenze Alessandro Bianco, verso Monza, e Gino... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 30 agosto 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi