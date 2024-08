FIORENTINA FEMM, Buona la prima. 1-0 al Napoli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Parte bene la stagione della Fiorentina Femminile. Le ragazze di De La Fuente hanno battuto 1-0 al Viola Park il Napoli grazie alla rete di Sofie Bredgard, su assit di Boquete, al minuto 67. Buona la prima quindi per le viola che mercoledì esordiranno in Champions League contro il Brondby, mentre in campionato saranno impegnate contro il Milan in trasferta sabato 14 settembre alle 18:00.