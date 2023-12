ZURKOWSKI, La B un duro colpo, per questo sono rimasto

FirenzeViola.it

Intervistato dal Secolo XIX la mezzala polacca dello Spezia, ex Fiorentina, Szymon Zurkowski ha parlato della sua esperienza in Liguria: "La retrocessione duro colpo per tutti, ma anche per questo sono voluto rimanere perché volevo dare il mio contributo dopo una delusione così grande".

Sul suo momento: "Non so ancora se sono al 100%, ma quando le gambe girano tutto diventa più facile. Io per primo vorrei essere più determinante, anche in zona gol e sto lavorando anche su quello per toglierci dalle zone basse della classifica. Servono le prestazioni e i gol di tutti. Devo continuare a lavorare con sempre più concentrazione per essere sempre più incisivo".