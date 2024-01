ZOFF, Razzismo? Un problema culturale, non di Udine

FirenzeViola.it

Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex portiere della Juventus e allenatore della Fiorentina Dino Zoff ha parlato di razzismo e, in particolare, di quanto accaduto ad Udine sabato sera in occasione di Udinese-Milan. Queste le sue parole, da friulano riguardo all'episodio di cui è stato vittima Mike Maignan: "Una scena deprecabile, ma che purtroppo poteva succedere ovunque. A me sono arrivate offese di ogni tipo in tutti gli stadi, in tutti gli anni in cui ho giocato. La maleducazione e l’ignoranza ci sono sempre state, non è un elemento tipico solo dei tempi moderni. È sbagliatissimo quindi in questi giorni accusare i friulani di razzismo. Primo perché non è vero, secondo perché così si continua a non capire il problema, che è culturale, non di una singola città".

La scena di Maignan che esce dal campo può essere di insegnamento ai più giovani?

"Lo spero. Anche se il cambiamento culturale deve partire dalla scuola, dalla famiglia. Quando sei ignorante da adulto, non c’è più niente da fare. Si deve partire con l’educazione dei bambini".

Un episodio particolare che le è capitato?

"Facendo il portiere ero vicino agli spalti. Succedevano delle cose assurde, ho visto arrivare di tutto sul terreno di gioco. Una cosa però devo dire era diversa. Ho sentito insulti di ogni genere, ma almeno erano rivolti a tutti".