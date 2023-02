ZARATE, Torna in Italia: giocherà in B al Cosenza

In un calciomercato con poche sorprese per quanto riguarda il calcio italiano, il vero colpo dell'ultimo giorno arriva dalla Serie B. E lo ha fatto il Cosenza: Mauro Zarate torna ufficialmente in Italia e lo farà con la maglia del club calabrese. Arriva al Cosenza a parametro zero dopo l'esperienza in Uruguay all'Atletico Platense: contratto fino a giugno con opzione in caso di salvezza. A scriverlo è Sky Sport.