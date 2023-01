VLAHOVIC, Tornerà a pieno regime da febbraio

Il nuovo stop di Angel Di Maria non è quello che preoccupa maggiormente lo staff medico della Juventus. C'è infatti ancora incertezza sulle condizioni di Dusan Vlahovic, fermo dal lontano 25 ottobre a causa della pubalgia con la quale convive da tempo: occorre un miracolo - si legge oggi su Tuttosport - per vederlo anche solo tra i convocati per la sfida con il Napoli del 13 gennaio, più verosimile che l'ex Fiorentina riesca a disputare uno spezzone tra le sfide contro Monza e Atalanta, per tornare a pieno regime da febbraio in poi.