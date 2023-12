VLAHOVIC, Per tentare Zirkzee, la Juve deve cederlo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Joshua Zirkzee è il principale nome nella lista dei desideri della Juventus. Lo assicura Tuttosport nel pezzo dedicato oggi al centravanti del Bologna, pur precisando che l'eventuale operazione non è semplice e andrebbe finanziata da una cessione dolorosa. E in questo senso tutti gli indizi portano a Dusan Vlahovic, che andrà a percepire sempre di più negli ultimi due anni di contratto in bianconero (a meno che non arrivi un nuovo rinnovo).

Secondo il quotidiano di Torino, non è da escludere una separazione estiva con l'ex Fiorentina alle giuste cifre, con Zirkzee tra i preferiti di Giuntoli per il dopo-Vlahovic. L’altra punta che piace è Victor Boniface del Bayer Leverkusen, indicato come possibile erede di Osimhen a Napoli.