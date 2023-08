VLAHOVIC, Non convinto dal Chelsea, brusca frenata

FirenzeViola.it

Brusca frenata nella trattativa tra Juventus e Chelsea per lo scambio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku. Questo perché i due club sono molto distanti nelle valutazioni dei due cartellini e oggi, afferma Tuttomercatoweb.com, nonostante la voglia del belga di rientrare in Italia e vestire la maglia bianconera, devono anche fare i conti con la volontà dell'ex Fiorentina, decisamente restio alla possibilità di lasciare la Juventus per trasferirsi in un Chelsea dal progetto tanto costoso quanto nebuloso. Motivo per cui oggi, Lukaku è soprattutto un obiettivo del Tottenham, alla ricerca dell'erede di Harry Kane.