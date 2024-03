VLAHOVIC, In caso di offerte importanti può lasciare la Juve

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato da TMW Vlahovic non ha del tutto rispettato le aspettative, anche se in questa annata è già a quota 15 gol - cinque in più rispetto all'anno scorso - e c'è un Europeo di mezzo che può alzare ancora di più la valutazione. La realtà è che Vlahovic può finire sul mercato in caso arrivi un'offerta di alto livello. Intorno ai 70-75 milioni, cioè quanto pagato nel gennaio del 2022 alla Fiorentina. Anche perché nella prossima stagione ci sarà uno scatto di stipendio "interessante": dagli 8 milioni annui si arriverà a 12, sorpassando Rabiot - che ne percepisce 10 all'anno - e diventando uno dei più pagati del calcio europeo, sicuramente il più pagato in Serie A.

Anche per questo c'è un problema Vlahovic: difficile trovare chi gli dia certe cifre. Negli scorsi mesi si è parlato di un possibile rinnovo per il giocatore che, però, non è ancora arrivato. A due anni dalla scadenza (e con 24 milioni garantiti) il problema non sussiste. Almeno per Vlahovic, per la Juventus un pochino di più.