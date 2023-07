VLAHOVIC, Il Chelsea può affondare, ma c'è concorrenza

FirenzeViola.it

La Juventus potrebbe fare a meno di Dusan Vlahovic. L'attaccante piace molto in Inghilterra e, in caso di offerta irrinunciabile, potrebbe anche salutare la Torino bianconera. Sono diversi i club sulle tracce dell'ex viola nonostante una stagione con più luci che ombre, terminata con 14 reti in 42 partite fra campionato e coppe. Come si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Chelsea sarebbe la squadra più interessata all'ex Fiorentina. I Blues, secondo la Rosea, sarebbero pronti all'affondo per arrivare al giocatore, ma vanno comunque tenute in considerazione le piste che portano a Tottenham e Manchester United.