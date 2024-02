VLAHOVIC, Giornali lo bocciano: "Quello stop mancato..."

FirenzeViola.it

Serata no per la Juventus e per il suo numero nove, Dusan Vlahovic. Reduce da un momento super di forma, con 6 reti nelle precedenti 5 gare, nel match Scudetto perso a San Siro contro l'Inter l'ex attaccante della Fiorentina incappa in una prestazione ampiamente insufficiente, bocciata ampiamente da tutti i quotidiani. "Notti da supereroe e serate da vecchio Vlahovic, che fa fallo, protesta, sbaglia stop e non è mai pericoloso. Da ricordare una rovesciata e l'impegno da 8: non basta". Giudica così La Gazzetta dello Sport la prova di Vlahovic.

Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Troppo nervoso, sente questa partita sulla sua pelle. Comincia con un paio di falli, poi viene ammonito per proteste. Se la prende con Kostic per una punizione sbagliata e poco dopo anche col suo amico Weah. Ma il suo momento nero è il controllo sbagliato sulla palla-gol che gli viene servita da McKennie". Insufficienza per il serbo anche da Tuttosport: "Approccia la sfida con un eccesso di agonismo e di conseguente nervosismo che lo fanno cadere nelle provocazioni degli avversari. L'ammonizione per proteste – plateali, dopo l'avviso precedente di Maresca – a metà primo tempo è un vulnus pesantissimo. Ancora più grave, però, è lo stop sbagliato alla mezzora sul passaggio delizioso di McKennie". Ecco i voti dei quotidiani:

Dusan Vlahovic, i voti

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 5

Tuttomercatoweb: 5