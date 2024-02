VLAHOVIC, Allenamento a parte. Convocazione a rischio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato questa mattina dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic si sta allenando a parte e sarà molto complicato vederlo dal primo minuto nel match di lunedì sera tra Juventus e Udinese. Il centravanti serbo, che sui social ha postato le foto mentre lavora in palestra alla Continassa, dopo la prova opaca di San Siro contro l’Inter ha fatto allenamento differenziato per tutta la settimana. Se la sua presenza nell'undici titolare è quasi impossibile, addirittura stando a le ultime indiscrezioni sarebbe a rischio persino la sua convocazione.