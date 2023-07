VLAHOVIC, Addio vicino: Juve su Hojlund e David

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, MAX BENASSI TORNA AD ALLENARE IN PRIMAVERA L'arrivo di Marco Savorani, vecchia conoscenza di Vincenzo Italiano ai tempi in cui giocava al Chievo, come allenatore dei portieri della prima squadra, comporta nuovi ruoli per Massimiliano Benassi e Antonio Rosati. I due infatti sono rimasti dei tesserati della... L'arrivo di Marco Savorani, vecchia conoscenza di Vincenzo Italiano ai tempi in cui giocava al Chievo, come allenatore dei portieri della prima squadra, comporta nuovi ruoli per Massimiliano Benassi e Antonio Rosati. I due infatti sono rimasti dei tesserati della... NOTIZIE DI FV TRA DISINTERESSE E AFFARI: L'ASSE FIRENZE-EMPOLI TORNA A BRILLARE Trenta chilometri e spiccioli di distanza sulla carta, un abisso (o poco meno) di divario quando si tratta di pallone. Storie e metodi diversi quelli sul mercato di Empoli e Fiorentina, che con l’affare Fabiano Parisi ormai prossimo alla conclusione - se si eccettuano... Trenta chilometri e spiccioli di distanza sulla carta, un abisso (o poco meno) di divario quando si tratta di pallone. Storie e metodi diversi quelli sul mercato di Empoli e Fiorentina, che con l’affare Fabiano Parisi ormai prossimo alla conclusione - se si eccettuano... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 11 luglio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi