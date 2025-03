Viviano rivela: "Il "miracolato" di Ranieri non era per Paredes, vi spiego"

Nel corso di una live su TvPlay, l'ex Fiorentina Emiliano Viviano ha rivelato un retroscena che ha avuto come protagonista Luca Ranieri, in un famoso Roma-Fiorentina del dicembre 2023 in cui l'attuale capitano dei viola si rivolse a un calciatore avversario chiamandolo "Miracolato". il calciatore in questione sembrava essere Leandro Paredes, centrocampista totem dei giallorossi e della Nazionale Argentina, fresco campione del Mondo; per questo l'affermazione di Ranieri provocò parecchie polemiche. A più di un anno di distanza però, Viviano è tornato sull'episodio: "Vi ricordate quello che successe in quel Roma-Fiorentina? Beh vi dico che in realtà il "miracolato" di Ranieri era per Cristante, non per Paredes. Mi sono informato e ho scoperto che stava parlando con Cristante".

Viviano ha poi parlato anche del valore della rosa della Fiorentina rispetto a quella del Bologna di Vincenzo Italiano: “La Fiorentina per me ha una rosa nettamente migliore del Bologna e per questo faccio i complimenti a Italiano. De Gea, Gosens, Dodô, Gudmundsson sono più forti dei pari ruolo del Bologna… poi c’è Fagioli, che è il centrocampista più forte della Fiorentina, anche se deve dimostrarlo. La Fiorentina mette 5-6 giocatori importanti in panchina ogni domenica, Adli se va a Bologna ne gioca tante, idem Zaniolo. Italiano non è mai stato un allenatore scarso, mi ha fatto arrabbiare spesso a Firenze ma anche sentendo le parole di Orsolini è cresciuto”.