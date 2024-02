VIVIANO, Rischia deferimento per spiegazioni all’arbitro

FirenzeViola.it

© foto di luca.bargellini

L’Ascoli reduce dalla sconfitta di Catanzaro non sta vivendo un buon momento. Ma a fare di più rumore, come riporta La Gazzetta dello Sport, è un episodio accaduto dopo la sconfitta contro i giallorossi. La Procura federale ha aperto un fascicolo a carico dei bianconeri. Sabato, dopo la partita persa a Catanzaro, il portiere ex viola Viviano e il dirigente (ex arbitro) De Sanctis sono entrati nello spogliatoio dell’arbitro Rapuano “per chiedere chiarimenti”. Cosa non consentita: potrebbe scattare il deferimento dei due.