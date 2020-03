VIVIANO, A Firenze ho coronato il mio sogno

L'ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, si è raccontato così a Cronache di Spogliatoio: "Quando giochi al campetto senti dentro il sentimento del quartiere. Quando cambi squadra te la senti dentro, quando te ne vai trai le conclusioni ma quando sei in campo per un club te lo senti dentro. A Bologna la città e la tifoseria erano magnifiche, a Genova anche, e poi ho coronato il sogno di giocare nella Fiorentina. A 8 anni andavo in curva, a 13 nei settori ospiti. I primi giorni sognavo: nonostante qualcuno mi dica ancora ‘però, peccato…’, io ci ripenso solo in modo positivo. Avere la maglia gigliata con il mio nome dietro è indescrivibile. Quell’anno all’87° eravamo in Champions, poi andò il Milan. Era una Fiorentina di rinascita ed è stata un’esperienza gratificante. Ho avuto questa esperienza in Portogallo della quale non posso dir nulla, non ho avuto possibilità di fare niente. A gennaio avete letto delle varie possibilità, a giugno mi rimetto in pista. Alla SPAL lo scorso anno sono stato da Dio, poi sono dovuto tornare in Portogallo ma a Ferrara c’era un gruppo favoloso e mi è dispiaciuto non essere rimasto".