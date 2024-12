VIERI, Mihajlovic? Chi ci ha giocato sa com'era. Manca tanto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima di Lazio-Inter, ospite negli studi di Dazn, l'ex centravanti nerazzurro e viola Christian Vieri ha rivolto anche un pensiero a Sinisa Mihajlovic, ex tecnico della Fiorentina scomparso esattamente due anni fa a seguito di una lunga malattia: "A me manca come amico. Era molto divertente, ci prendeva in giro tutti, faceva anche delle battute. Manca tanto. Chi c’ha giocato insieme sa il personaggio che era. Manca tanto a tutti noi".