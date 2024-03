VERETOUT, Gattuso ci è stato vicino: l'esonero ci fa male

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Gennaro Gattuso ha raccolto l'esonero sulla panchina dell'Olympique Marsiglia, dopo essere subentrato a stagione in corso. A ringraziarlo e a spendere parole buone però per l'ex Milan, è stato oggi Jordan Veretout, ex Fiorentina ora proprio nel club francese: "Prima di essere un grande allenatore, è un grande uomo - le parole di Veretout in conferenza stampa -. Ci è stato vicino, nessuno può dire il contrario. Fa male perché quando arriva un esonero i primi responsabili siamo noi. Eravamo noi in campo e non siamo riusciti a vincere.

Oggi abbiamo un nuovo allenatore, che ha tutta la rosa a disposizione. I giocatori che sono partiti per la Coppa d'Africa ci sono mancati e ci sono stati anche molti infortuni. Tutto contro Gattuso".