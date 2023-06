VENUTI, Il Torino ci pensa in caso di addio di Singo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Con Ola Aina in scadenza e Singo in uscita a un anno dalla scadenza del contratto, il Torino valuta l'ingaggio di due laterali destri da consegnare a Ivan Juric per la prossima stagione. Il primo dovrebbe essere Raoul Bellanova, esterno di proprietà del Cagliari non riscattato dall'Inter. Il giocatore si è preso qualche giorno di tempo per concentrarsi sull'Europeo Under 21. Il secondo laterale potrebbe essere Lorenzo Venuti, in scadenza con la Fiorentina: la dirigenza granata è tra i club che sta valutando il laterale classe '95 di Montevarchi.