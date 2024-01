VENUTI, A Lecce poco minutaggio: riparte dalla B?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per Lorenzo Venuti finora non è stato il ritorno a Lecce che si sarebbe aspettato. Nelle gerarchie è ormai finito definitivamente dietro a Valentin Gendrey e per ora ha collezionato sei presenze in totale, di cui soltanto due da titolare (una in campionato e una in Coppa Italia) per un totale di appena 168 minuti giocati. Per questo motivo, nonostante in estate fosse restio, potrebbe ripartire dalla Serie B.

Secondo quanto scritto dal Giornale di Sicilia, infatti, sulle tracce del terzino destro ci sarebbe il Palermo di Eugenio Corini, che sta cercando un giocatore in quel ruolo che possa garantire un impatto immediato. Finora, infatti, il titolare è stato il ceco Mateju che però sembra destinato a salutare il capoluogo siciliano al termine del proprio contratto (il prossimo giugno). Per questa ragione il ds rosanero Leandro Rinaudo potrebbe tentare un affondo per l'ex viola già in settimana.