Valentini conquista tutti: personalità e tempismo, è uno dei migliori acquisti di gennaio

Alla seconda partita da titolare - per giunta contro la squadra che detiene il suo cartellino - Nicolas Valentini ha già conquistato tutti. Arrivato in prestito secco dalla Fiorentina con ancora zero minuti disputati in Serie A, il centrale argentino è diventato in breve tempo una delle colonne dell'Hellas Verona di Zanetti. Una squadra che ha subito ben 54 reti in tutto il campionato (peggior difesa della Serie A) e che con l'innesto dell'ex Boca sembra aver aggiustato qualcosa.

Lo si è visto anche nell'ultimo confronto contro la Fiorentina, in cui i gialloblù hanno tenuto la porta inviolata: "Valentini ha dimostrato di avere una forte personalità, senso tattico, tempismo e una grande grinta. Proprio quella garra in più che ha dato la carica all'Hellas, tornato a vincere a Verona dopo quasi quattro mesi" ha scritto stamani la Gazzetta dello Sport, che celebra uno degli innesti finora più positivi del recente mercato.