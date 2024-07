UFFICIALE, Sottil saluta la Salernitana: contratto risolto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È già terminata l'avventura di Andrea Sottil sulla panchina della Salernitana. Il club campano ha comunicato che il tecnico e la società hanno deciso di non continuare insieme. Di seguito il comunicato della Salernitana:

L’U.S. Salernitana 1919 e il tecnico Andrea Sottil rendono noto di aver deciso, di comune accordo, di non proseguire il percorso lavorativo intrapreso insieme. La Società ringrazia il tecnico per la disponibilità dimostrata e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.