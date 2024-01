UFFICIALE, Petriccione saluta Crotone e va al Catanzaro

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Colpo in entrata per il Catanzaro. Attraverso il sito ufficiale della Lega di Serie B si apprende del deposito, da parte del club calabrese, del contratto per il trasferimento a titolo definitivo di Jacopo Petriccione. Il centrocampista cresciuto anche nel vivaio della Fiorentina arriva dal Crotone, squadra che lo aveva lanciato in Serie A nell'annata 2020/21.