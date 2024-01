UFFICIALE, Il giovane viola Agostinelli alla V. Francavilla

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vittorio Alberto Agostinelli, proveniente dalla Fiorentina. Il giovane trequartista pugliese classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile del Bari, della Roma e successivamente in quello della Fiorentina con la cui maglia vince per tre anni di fila la Coppa Italia Primavera e nel 2021/2022 la Supercoppa Primavera.