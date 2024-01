UFFICIALE, Dragowski dallo Spezia al Panathinaikos

FirenzeViola.it

Con lo Spezia ormai in B e in una situazione molto complicata, molti giocatori sono stati ceduti. E' il caso dell'ex portiere viola Bartlomej Dragowski che in questi minuti è passato ufficialmente al Panathinaikos. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto. Nel caso per lui pronto il contratto fino al 2027. Come scrive il sito cittadellaspezia.com allo Spezia andrebbero tre milioni e mezzo, più un bonus di cinquecentomila euro. Il giocatore è reduce da 6 mesi complicati, oltre ai cattivi risultati della squadra infatti il portiere polacco aveva perso anche il posto da titolare.