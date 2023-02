TORREIRA, Ci pensa il Milan come vice-Bennacer

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, ITALIANO HA SCELTO: BIANCO DAL PRIMO MINUTO Alessandro Bianco sarà titolare nella gara di stasera contro lo Sporting Braga. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il classe 2002 sarà impiegato dal primo minuto da Vincenzo Italiano nel match di ritorno contro i portoghesi. L'ex centrocampista... Alessandro Bianco sarà titolare nella gara di stasera contro lo Sporting Braga. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il classe 2002 sarà impiegato dal primo minuto da Vincenzo Italiano nel match di ritorno contro i portoghesi. L'ex centrocampista... NOTIZIE DI FV TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA IN FIORENTINA-BRAGA 3-2? La Fiorentina vince in rimonta contro lo Sporting Braga e stacca il pass per gli ottavi di Conference League: i viola passano non senza qualche patema di troppo il playoff di Conference League e fanno due su due contro i portoghesi. Tanti temi e protagonisti nella notte... La Fiorentina vince in rimonta contro lo Sporting Braga e stacca il pass per gli ottavi di Conference League: i viola passano non senza qualche patema di troppo il playoff di Conference League e fanno due su due contro i portoghesi. Tanti temi e protagonisti nella notte... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 26 febbraio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi