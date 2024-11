TONI, Kean? Servivano le coccole. Ora però sia forte

Fonte: Radio Serie A

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Luca Toni, ex centravanti viola, ha parlato dell'ottimo periodo di forma attraversato dalla Fiorentina e in particolare della sua punta Moise Kean: "Che bella questa Fiorentina, sta facendo qualcosa di straordinario e ha trovato un Kean che ha capito di poter fare il centravanti importante. Kean ha trovato una piazza che sa amare, che lo coccola, e un allenatore che lo valorizza. Poi ora non bisogna mettergli troppa pressione, ci sono squadre più forti, ma quando sei lì davanti...".

Con attaccante così è possibile sognare?

"Kean ha capito di dover fare il centravanti importante, aveva bisogno di coccole e poi è stato bravo lui a fare il salto di qualità. Perché poi deve scattare qualcosa in te e in lui è scattato qualcosa di importante. Tutti i giocatori vanno coccolati, quando un giocatore sente la fiducia dell'allenatore, della piazza, della società, dà il meglio. Il problema è quando arrivano le prime critiche e non sei più coccolato: a quel punto devi essere tu forte e continuare a essere un giocatore importante".