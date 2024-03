TONI, Benedice Lucca: “Può far comodo a Spalletti”

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Luca Toni, ex attaccante di tante big del calcio italiano, parla così ai microfoni di DAZN dell'attaccante dell'Udinese Lorenzo Lucca: "Lucca può far comodo a Luciano Spalletti, è un centravanti con tanti chili e se mancano attaccanti con certe caratteristiche, secondo me lui può davvero far comodo. Con Thauvin si completano, l'Udinese grazie a loro ha anche la doppia possibilità di attacco: palla lunga su Lucca o corta sul francese, sono perfetti per giocare insieme".