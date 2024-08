TELLO, Resta in Arabia ma cambia club: va all'Al Orobah

Cristian Tello prosegue la sua avventura in Arabia Saudita ma cambia club. Dopo aver giocato per l'Al-Fateh, l'ex ala di Fiorentina e Betis di Siviglia ha scelto l'Al Orobah con cui firmerà un contratto di due anni. Dopo l'esperienza in MLS e l'anno all'Al-Fateh, ancora Arabia per lo spagnolo.

🛩️🇸🇦 Cristian Tello, on his way now to Saudi Arabia as former Barça winger will join Al Orobah on two year contract. pic.twitter.com/dQ2CbPjhtQ