SPALLUTO, Può lasciare Monopoli. Carrarese su di lui

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Punta a rinforzi di spessore la Carrarese guidata da mister Antonio Calabro, in un girone, il B di Serie C, dove Cesena e Torres sembrano ormai in fuga. Gli azzurri sono attivi sul mercato. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, nel mirino, per la mediana del campo, c'è Mattia Minesso della Triestina, mentre per il reparto avanzato occhi su Samuele Spalluto, ora al Monopoli e finito anche nel mirino di Pescara e Potenza; da capire se il Gabbiano lascerà però partire l'ex Fiorentina, arrivato in Puglia in estate.