SPALLETTI, Simeone grande lavoratore, mi piace molto

Luciano Spalletti ha commentato oggi, nella conferenza stampa prima dell'esordio stagionale al Maradona contro il Monza, l'acquisto di Giovanni Simeone, ex attaccante della Fiorentina: "Per me Simeone è una prima punta, come Victor, ma Simeone è uno che la strada per arrivare qui l'ha fatta tutta da solo, è uno che da quando l'ho visto mi ha lasciato subito sicuro abbia la personalità di mettersi a disposizione. Quando ha deciso di venire qui lo sapeva che c'era Osimhen ed ha fatto di tutto per venire, non ha voluto sentir parlare di altre squadre e lo sapeva di Osimhen. E' un grande lavoratore, anche nello sporco per i compagni, oltre a saper far gol e questo mi basta".