SOUSA, Iervolino infastidito dal suo incontro col Napoli

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Paulo Sousa potrebbe non essere più l'allenatore della Salernitana. Il presidente del club campano Danilo Iervolino, riporta Repubblica.it, non ha gradito l'incontro tra l'ex tecnico della Fiorentina e Aurelio De Laurentiis e potrebbe quindi cambiare allenatore, anche se alla fine il presidente del Napoli ha scelto Rudi Garcia. Sono in corso dei contatti con Andrea Pirlo, reduce dall'avventura in Turchia.