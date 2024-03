SONCIN, Verso Euro25: "Possiamo farcela"

Andrea Soncin, ex giocatore viola e attuale ct dell'Italia Femminile, in un'intervista a Tuttosport ha presentato il girone di qualificazione - prossimo al via - delle sue ragazze agli Europei 2025: "Si tratta di un girone duro e superabile - spiega l'ex tecnico del Venezia -. L’Olanda è una squadra con grandi individualità che stanno facendo bene anche qui in Italia, penso a Beerensteyn, che in campo cerca molto la verticalità, con la capacità di adattarsi sempre all’avversario anche in fase di non possesso. La Norvegia ha Graham Hansen, ma anche Hegerberg. Anche questa sarà una partita importante, parliamo di un avversario con un gioco completamente diverso dall’Olanda, ma che gode di grande esperienza internazionale.

Infine la Finlandia. Innanzitutto credo che lo scatto mentale che dobbiamo fare sia proprio quello di non sottovalutare nessuno, anche perché la nuova formula della fase di qualificazione porta proprio ad avere gironi tutti di alto livello e senza le cosiddette 'squadre materasso'. Nello specifico la Finlandia è un gruppo con un buon mix di veterane e giovani, forte fisicamente e che dà pochi punti di riferimento".