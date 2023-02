SEMPLICI, Gruppo coeso, pronto a livello mentale

L'ex tecnico della Fiorentina Primavera Leonardo Semplici, ora allo Spezia, ai microfoni di DAZN parla prima della sfida contro l'Udinese. "Ho trovato un gruppo coeso, che ha voglia di uscire da questa situazione. Sotto l'aspetto mentale e tecnico sono pronti a disputare una bella gara contro un'ottima squadra, ci siamo allenati bene e la squadra ha le qualità per portare a casa il risultato".

Si continua con la difesa a quattro?

"Per me non sono importanti i numeri ma i concetti, vedremo come giocherà la squadra. La rosa ha le qualità per disputare ottime gare fino alle fine per raggiungere il risultato che ci siamo prefissati".