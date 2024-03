SAVIC, Scherza sull'italiano di Micah Richards

FirenzeViola.it

Intervistato ai microfoni di CBS Sports l'ex difensore della Fiorentina Stefan Savic ha parlato nel post partita di Atletico Madrid-Inter. Nel corso dell'intervista il centrale montenegrino ha scherzato insieme a Del Piero riguardo all'italiano di Micah Richards facendo divertire in studio Thierry Henry e Jamie Carragher. Queste le sue parole: "Sei sicuro che Micah non parli italiano perché ha giocato con me alla Fiorentina. Lui parlava un perfetto italiano alla Fiorentina, forse ora l'ha dimenticato. Micah era fantastico, un ragazzo straordinario. Sono molto felice di vederlo insieme ad altre leggende, spero di vederlo presto".