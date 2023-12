SAPONARA, contro i viola un gol in otto partite

FirenzeViola.it

L'ex calciatore viola Riccardo Saponara domani pomeriggio tornerà al Franchi da avversario con la maglia dell'Hellas Verona. Il trequartista romagnolo contro i viola ha giocato in carriera 8 partite con le casacche di Milan, Empoli, Sampdoria, Genoa, Lecce e Spezia. Per lui solo una rete contro la formazione gigliata quando giocava nell'Empoli nella stagione 2014-2015. In quel derby toscano finito 2-3 per i viola al Castellani, Saponara realizzò la rete del momentaneo 1-1 empolese e l'assist per il secondo gol azzurro. Da ex viola però il trequartista nativo di Forlì in tre partite non è mai riuscito a segnare alla Fiorentina.