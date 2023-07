SANTANA, Firma per l'Athletic Palermo in Eccellenza

FirenzeViola.it

© foto di Aldo Sessa/TuttoPalermo.net

Alla fine il richiamo del calcio giocato, e di Palermo, è stato troppo forte per Mario Alberto Santana. L'argentino classe '81 infatti ha deciso di ritornare sui campi di gioco a due anni dal ritiro, datato 18 giugno 2021, e ripartire dalla città siciliana che lo ha consacrato nel grande calcio prima fra il 2002 e il 2006, con un anno intermezzo al Chievo di un anno, e poi dal 2019 al 2021 per riportare i rosanero dalla Serie D al professionismo. Proprio al termine dell'anno di Serie C l'esterno d'attacco si ritirò e iniziò a lavorare nel settore giovanile dei rosanero.

Ora il suo ritorno in campo, con la maglia rosanero di un'altra squadra cittadina come l'Athletic Palermo, società che milita in Eccellenza che lo ha annunciato oggi sui propri canali social.