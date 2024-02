SALERNITANA, Liverani a un passo come nuovo tecnico

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riferisce Tuttomercatoweb.com, sarà con molta probabilità Fabio Liverani il nuovo allenatore della Salernitana. La fumata bianca è infatti a un passo, con le parti che stanno discutendo del contratto, prima della firma e dell'ufficialità. L'ex centrocampista di Perugia, Lazio e Fiorentina dovrebbe mettere nero su bianco un accordo fino al termine della stagione - si legge su TMW -, con opzione per l'anno prossimo che scatterebbe automaticamente in caso di salvezza. Ancora qualche ora e il tutto dovrebbe essere annunciato, con Filippo Inzaghi che sarà a quel punto esonerato ufficialmente.