SALAH, Si prospetta una permanenza al Liverpool

L'ex Viola Momo Salah è stato per tutta l'estate al centro di voci di mercato che lo vedevano in direzione Arabia, con l'Al Ittihad pronto a fare follie per l'esterno egiziano. Il giocatore, però, sembra destinato, almeno per il momento, a non lasciare l'Inghilterra. Lo conferma anche il suo nuovo compagno di squadra Dominik Szoboszlai ai microfoni della BBC: "Nel calcio c'è sempre un gran parlare. Siamo felici che sia rimasto, abbiamo parlato tra di noi ma lui vuole restare e siamo felici di questo. Abbiamo bisogno di giocatori come lui".