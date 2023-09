SALAH, Resta a Liverpool. Arrivano gli sfottò all'Al-Ittihad

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Liverpool ha avuto ragione e alla fine è riuscito a trattenere Mohamed Salah. L'attaccante egiziano era stato corteggiato negli ultimi giorni dall'Al-Ittihad, che era arrivato a offrire oltre 200 milioni ai Reds e un contratto faraonico al giocatore. Decisiva è stata la volontà di Jurgen Klopp, che ha fermamente negato la cessione del suo fuoriclasse, ma a gennaio e nella prossima estate i club sauditi torneranno alla carica e sarà molto difficile fare muro.

Intanto, proprio in Arabia Saudita, c'è chi prende in giro l'Al-Ittihad per il mancato acquisto. L'Al-Ettifaq, club allenato guarda caso da una leggenda del Liverpool come Steven Gerrard e che ha in rosa Jordan Henderson e Georginio Wijnaldum, ha sfruttato l'annuncio dell'acquisto di Demarai Gray: nell'animazione in stile gioco manageriale arcade, si vede che la società di Dammam cerca un nuovo acquisto in Premier. Arrivati al Liverpool e a Salah, appare un pop-up di Jurgen Klopp che esclama seccamente 'NO!' per due volte. Poi, scorrendo le altre squadre, si arriva all'Everton a a Gray. Il video si conclude con il giocatore che appare con la maglia verde e con il classico "Game Over". Di seguito il post: