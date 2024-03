SALAH, Liverpool chiede all'Egitto di non convocarlo

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

L'Egitto non sembra essere intenzionato affatto a rinunciare a Mohamed Salah, ex viola da anni al Liverpool. Eppure nei piani e nelle idee dei Red Devils - squadra di club per cui è tesserato - in questa sosta le cose sarebbero dovute andare proprio così.

Come si apprende dal Daily Express, infatti, il Liverpool ha chiesto alla federcalcio dell'Egitto di tenere fuori Salah dalla lista dei convocati per l'amichevole del 22 marzo contro la Nuova Zelanda. Richiesta rifiutata, Salah sarà regolarmente convocato.