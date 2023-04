RUI COSTA, Spero di fare il massimo in Champions

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Rui Costa, ex centrocampista della Fiorentina, adesso presidente del Benfica, ha parlato ai microfoni di BTV, a poche ore dal match di andata di Champions League contro l'Inter, ricordando il suo trascorso in Italia. Queste le sue dichiarazioni: "Affronterò un altro club italiano. Che emozione. Ricordare alcuni momenti per me è bellissimo. Ho trascorso 12 anni in Italia. Quest'anno ho già affrontato una delle mie rivali più importanti, la Juventus, oggi giocheremo contro l'Inter. Spero di fare il massimo con il Benfica in Champions League".