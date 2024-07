ROSSITTO, L'ex viola torna in panchina: va al Rovigo

FirenzeViola.it

Fabio Rossitto torna in panchina. A distanza di qualche anno dall'esperienza da allenatore del Chions in Serie D (2020-21), l'ex calciatore dell'Udinese ha accettato la corte del Rovigo, ambizioso club della Promozione veneta. Durante la sua carriera da tecnico, Rossitto ha avuto modo di allenare anche in Serie C sulle panchine di Pordenone e Cremonese. Ora per lui, dopo tre anni fermo, la ripartenza dal campionato di Promozione.