ROMULO, Vorrei tornare in Italia da tecnico: sogno...

L’ex centrocampista viola, Romulo, è stato intervistato da gianlucadimarzio.com: "Ho un contratto fino al 2023 con il Cruzeiro che è uno dei club più importanti del Brasile, con dieci milioni di tifosi straordinari. Nel mio futuro voglio continuare a masticare calcio, ho già il patentino UEFA da allenatore. Mi piacerebbe senza dubbio tornare in Italia dove ho vissuto i miei ultimi 10 anni di vita, in cui sono stato benissimo ed ho un rapporto bellissimo con molte persone. Con il mio procuratore Alessio Secco siamo pronti a qualsiasi tipo di esperienza: in questo periodo sto studiando molto il ruolo di allenatore tra libri e corsi, perché quando smetterò di giocare voglio subito allenare una buona squadra. Il mio sogno è di allenare una squadra dove ho già giocato iniziando dalla Primavera magari, per me sarebbe un onore".