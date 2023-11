ROMULO, Con Italiano arriveranno trofei. Con la Juve è dura

Fonte: Radio Sportiva

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L'ex centrocampista della Fiorentina e della Juventus Romulo ha parato così in vista della gara di domenica: "Sarà una gara dura per i viola. Italiano mi piace molto e secondo sta facendo un ottimo lavoro. Nonostante non siano ancora arrivati i trofei, penso che se rimarrà a Firenze nei prossimi anni, arriveranno. Ho piena fiducia in lui: anche sulla gestione della punta penso che se continua ad alternanre Beltran e Nzola, significa che ancora preferisce alternali perché non danno le garanzie che si aspetta".