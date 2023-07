REBIC, Può finire al Besiktas: contatti tra i club

FirenzeViola.it

Il futuro di Ante Rebic potrebbe essere al Besiktas. Il club turco nelle ultime ore ha fatto passi avanti per l'attaccante in uscita dal Milan e secondo quanto riportato da Sports Digitale, nelle prossime ore andrà in scena un incontro tra la dirigenza del Besiktas e il direttore sportivo del Milan Antonio D'Ottavio, per cercare di arrivare alla fumata bianca per il trasferimento del croato in Super Lig.