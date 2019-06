REBIC, L'Atletico ci pensa per il dopo Griezmann

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Antoine Griezmann, come ha annunciato il mese scorso, lascerà l'Atletico Madrid per trasferirsi molto probabilmente nel Barcellona. Il club colchonero pensa di sostituire le 'Petit diable' con un rinforzo doc: si tratta di Ante Rebic, centravanti croato dell'Eintracht Francoforte, già nel mirino dell'Inter. Lo scrive il quotidiano tedesco Bild, che ipotizza per il giocatore classe 1993 un futuro in Spagna, ma non esclude la possibilità che Antonio Conte molli la presa. Il neoallenatore dei nerazzurri, infatti, ritiene Rebic un rinforzo molto importante per la propria squadra.