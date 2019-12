RANIERI, Essere ultimi non era facile, ora lottiamo

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Mercoledì c'è una signora squadra che si chiama Juve, non possiamo distrarci, speriamo di continuare così. Quando sono arrivato ho cercato di dare serenità, sicurezza e consapevolezza alla squadra. Quagliarella mi ha chiesto il cambio, Ramirez aveva avuto 40 di febbre in settimana. Anche Gabbiadini aveva avuto qualche problema. Fuori sono tranquillo, poi magari nello spogliatoio...". Così Claudio Ranieri, parlando a Sky Sport, dopo la vittoria nel derby sul Genoa. "I giocatori vanno aiutati sotto l'aspetto psicologico: essere ultimi in classifica non è facile, adesso siamo tornati a lottare e questo è molto importante - aggiunge l'allenatore dei blucerchiati -. I ragazzi questo 4-4-2 lo digeriscono bene, abbiamo giocatori molto validi sull'esterno, mi sembra questa la formula più idonea per togliersi da questa situazione". "Dobbiamo essere determinati e lucidi, per lottare fino all'ultima di campionato", conclude. (ANSA).