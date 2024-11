RANIERI, Dopo Mou in vespa, murale anche per Sir Claudio

FirenzeViola.it

Anche per Claudio Ranieri scatta il momento del murale a Roma, dopo quello dedicato a José Mourinho, in Vespa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, a Testaccio, quartiere di nascita della famiglia del nuovo tecnico 73enne, è spuntato un autentico capolavoro visto che l’artista Drugi ha voluto dedicargli appunto un murale. Ranieri è ritratto mentre tiene al sicuro e tra le sue braccia una lupa, con chiara allegoria alla Roma.