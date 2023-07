QUAGLIARELLA, No rinnovo da parte della "nuova" Samp

FirenzeViola.it

La nuova Sampdoria di Radrizzani e Manfredi vuole voltare pagina e ringiovanire la squadra. A fare le spese di questo nuovo percorso blucerchiato, secondo quanto riporta Primocanale, è Fabio Quagliarella. Il club ha infatti deciso di non rinnovare il contratto all’attaccante, ex viola, e capitano nonostante nei giorni scorsi il neo tecnico Pirlo avesse sottolineato di aver un ottimo rapporto con l'ex compagno ai tempi della Juve. Questo però non è bastato a convincere la società a rinnovare per un altro anno il rapporto con il giocatore quarantenne.